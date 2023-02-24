В Луге задержали поджигателей автомобиля

Вечером в минувшую среду около 22 часов 00 минут к полицейским Лужского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что на Смоленской улице в городе Луга горит автомобиль.

На месте обнаружен «Крайслер Неон» с выгоревшим подкапотным пространством.

Установлено, что владельцу автомобиля, автослесарю, 1998 года рождения, поступали угрозы повредить автомашину в связи с его долгом.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

23 февраля полицейские задержали подозреваемых, ранее судимых братьев, 1990 и 1992 годов рождения,

Подозреваемых задержали на основании статьи 91 УПК РФ.