В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в поджоге автомобиля

Ранним утром минувшей пятницы около 05 часов 10 минут к полицейским поступило сообщение от очевидца о возгорании двух автомобилей возле дома 21 по улице Ремесленной, в Петроградском районе Петербурга.

Прибывшими на место полицейскими обнаружен автомобиль «БМВ Х5», с выгоревшим салоном, который принадлежит 37-летнему мужчине. В результате пожара были повреждены 2 рядом припаркованных автомобиля: «Мини Купер» и «Рейндж Ровер».

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

В ходе проведения оперативно розыскных мероприятий на улице Дыбенко, по подозрению в совершении данного преступления задержан не работающий 34-летний злоумышленник. Подозреваемого задержали на основании ст. 91 УПК РФ.