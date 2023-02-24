В парке Петергофа поймали вооруженную женщину

Вчера к полицейским Петродворцового района поступило сообщение о женщине, которая на территории Государственного музея-заповедника направляла предмет, похожий на пистолет, в сторону посетителей. Около 17 часов 15 минут сотрудниками музея была нажата тревожная кнопка, выведенная на пульт вневедомственной охраны.

Прибывшим на место нарядом Росгвардии на месте происшествия задержана 27-летняя жительница Саратовской области, у которой изъят пневматический пистолет «EKOL ES 66». Приезжую госпитализировали в Психиатрическую больницу им. П.П. Кащенко в поселке Никольское.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.