В Петербурге задержан злоумышленник угнавший автомобиль в Кировском районе

18 февраля 2023 года около 16 часов 40 минут к полицейским Кировского района Петербурга обратилась 57-летняя женщина с заявлением о том, что в период с 14 февраля 2023 года по 18 фераля 2023 года от дома 98 по бульвару Новаторов неустановленное лицо совершило угон её автомобиля «Пежо-308», стоимостью 150 000 рублей.

Указанным транспортным средством пользовался 30-летний сын заявительницы, который пояснил что автомобилем завладел его малознакомый.

20 февраля около 12 часов 40 минут возле дома 56 по Суздальскому проспекту нарядом полиции был обнаружен указанный автомобиль со следами ДТП и передан собственнику.

Позднее возле дома 50 по улице Севастопольская полицией по подозрению в совершении данного преступления задержан 22-летний молодой человек.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения)/