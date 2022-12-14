ента новостей

13:57
В Петербурге задержан мужчина за кражу автомобиля
13:41
В Петербурге задержали мужчину, ограбившего сибиряка
13:26
В Петербурге задержали подозреваемого в многомиллионном мошенничестве
13:17
В Петербурге задержали лжепродавца услуги «полёт на воздушном шаре»
13:13
Возле станции Кушелевка электричка насмерть сбила молодого парня
12:42
В Ленобласти сотрудники ДПС задержали автоугонщика
12:33
В Бокситогорске в квартире обнаружено тело связанной пенсионерки с пакетом на голове
12:29
В Петербурге задержан злоумышленник, стрелявший в аппонента из травмата
11:32
На Васильевском острове двое рабочих упали в шахту лифта
10:39
Пришлось вводить ограничения
09:30
В Кронштадте завершается акция по сбору новогодних подарков для детей новых территорий
09:28
Петербургские единороссы собрали средства для бездомных животных в ходе новогодней благотворительной акции
09:18
Как спасти ювелирный бизнес
09:05
В Петербурге прокуратура потребовала отремонтировать объект культурного наследия
08:42
Ревакцинация продолжается
20:33
Баскетбольный «Зенит» уступил УНИКСу в матче-триллере, завершившемся со счётом 94:95
19:05
Акция «Елка желаний» стартовала в Мариуполе
19:00
Студенты из Ленобалсти вышли в финал национальной премии «Студент года-2022»
18:54
В Смольном петербуржцам вручили государственные награды
18:51
Колокольчик из деревни Бегуницы Волосовского района претендует на звание «Самого узнаваемого сувенира» страны
18:48
Школьник из Ленобласти выиграл олимпиаду по искусственному интеллекту
18:46
Коррупция в ритуальной сфере Петербурга препятствует захоронению бойца ЧВК «Вагнер»
16:43
В Петербурге усиливают антитеррористические меры
16:31
«Великое многообразие природы»: эксперты Эрмитажа и СПбГУ нашли тайные сады в произведениях искусства
16:26
На Кантемировской улице проходит новогоднее шоу-перформанс
14:28
Гала-фестиваль Года культурного наследия народов России пройдёт в Историческом парке
14:08
На трассе М-10 в Ленобласти в лобовом ДТП погиб один человек
13:57
В Петербурге задержали подозреваемую в хищении бюджетных денежных средств
11:14
В Невском районе тушили пожар в ангаре
10:41
В Агалатово иномарка вылетела в кювет и застряла между деревьями
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти сотрудники ДПС задержали автоугонщика

В Ленобласти сотрудники ДПС задержали автоугонщика

0
56
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
В Выборгском районе Ленобласти сотрудниками госавтоинспекции задержан автоугонщик

Вчера к полицейским обратился мужчина,1979 года рождения, с заявлением о том, что от дома 80 по улице Парковой поселка Яковлево Выборгского района Ленинградской области неизвестный завладел автомобилем «Фольксваген Поло», принадлежащий его матери.

Сотрудниками ГИБДД возле дома 44 по улице Инженерная поселка Яковлево указанный автомобиль был обнаружен со следами после ДТП. По подозрению в совершении угона на месте был задержан ранее судимый 33-летний житель Воронежской области.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). 

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО угон
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

18-08-2022, 12:50
В Приморском районе задержан угонщик автомобиля
19-09-2022, 13:41
В Ленобласти задержан несовершеннолетний угонщик
9-06-2022, 16:53
В Ленобласти по горячим следам задержали угонщика
9-06-2022, 16:50
В Петербурге задержали подозреваемого в угоне автомобиля
26-11-2022, 14:10
В Ленобласти задержали пьяного угонщика автомобиля «Рендж Ровер»
21-01-2020, 11:01
В Ленобласти задержан атоугонщик

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
227
Вчера, 14:08
На трассе М-10 в Ленобласти в лобовом ДТП погиб один человек
0
260
Вчера, 10:41
В Агалатово иномарка вылетела в кювет и застряла между деревьями
0
195
12-12-2022, 16:34
В Ленобласти автомобиль врезался в фонарный столб
0
206
12-12-2022, 14:05
В Киришах в лобовом столкновении пострадали три человека
Наверх