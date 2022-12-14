В Ленобласти сотрудники ДПС задержали автоугонщика

Вчера к полицейским обратился мужчина,1979 года рождения, с заявлением о том, что от дома 80 по улице Парковой поселка Яковлево Выборгского района Ленинградской области неизвестный завладел автомобилем «Фольксваген Поло», принадлежащий его матери.

Сотрудниками ГИБДД возле дома 44 по улице Инженерная поселка Яковлево указанный автомобиль был обнаружен со следами после ДТП. По подозрению в совершении угона на месте был задержан ранее судимый 33-летний житель Воронежской области.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).