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Питерец.ру » Происшествия » В Павловске задержали подозреваемого в угоне каршеринга

В Павловске задержали подозреваемого в угоне каршеринга

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Пушкинского района задержали подозреваемого в угоне каршеринга

16 февраля в 00:05 у д. 145 по Витебскому пр. в Зеленогорске, нарядом ГИБДД был обнаружен каршеринговый автомобиль после ДТП «Фольксваген Поло», водитель которого с места происшествия скрылся.

16 февраля в г. Павловск задержан 23-летний молодой человек. Установлено, что права пользования данным автомобилем он не имел.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Пушкинский район угон каршеринг
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