В Павловске задержали подозреваемого в угоне каршеринга

16 февраля в 00:05 у д. 145 по Витебскому пр. в Зеленогорске, нарядом ГИБДД был обнаружен каршеринговый автомобиль после ДТП «Фольксваген Поло», водитель которого с места происшествия скрылся.

16 февраля в г. Павловск задержан 23-летний молодой человек. Установлено, что права пользования данным автомобилем он не имел.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.