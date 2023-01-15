В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля

28 ноября 2022 года к полицейским Кировского района Петербурга поступило заявление от бизнесмена, 1991 года рождения, о том, что накануне неизвестный похитил его автомобиль «Рено Сандеро».

28 ноября автомобиль был обнаружен после ДТП на штрафстоянке на Дороге на Турухтанные острова, 20.

Вчера стражи порядка за совершение данного преступления задержали неработающего, ранее судимого 36-летнего мужчину.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.