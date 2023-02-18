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Питерец.ру » Происшествия » В Гатчине у сотрудника Газпрома угнали дорогой автомобиль

В Гатчине у сотрудника Газпрома угнали дорогой автомобиль

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Опубликовал: Anton78
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В Ленинградской области менеджер Газпромовской «дочки» остался без машины.

Вчера утром, выйдя из дома на проспекте 25 Января города Гатчина, 57-летний заместитель начальника управления компании Газпром обнаружил пропажу своего автомобиля "Hyundai Santa Fe". Бежевая иномарка 2020 года выпуска была припаркована возле дома 16 февраля около 21 часа.

Автомобиль застрахован до марта 2024 года, дополнительной системой слежения не оборудован. Его стоимость составляет 4 миллиона рублей. Отследить передвижение машины по системе АИС КПА не удалось.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ.

Напомним, 17 февраля отмечалось 30-летие Газпрома.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район угон кража автомобиль
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