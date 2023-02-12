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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге мошенники уговорили пенсионера «инвестировать в Газпром» 2,5 миллиона рублей

В Петербурге мошенники уговорили пенсионера «инвестировать в Газпром» 2,5 миллиона рублей

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Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PxHere
Петербургский пенсионер стал жертвой мошенников и потерял почти 2,5 миллиона рублей.

В период времени с 6 по 10 февраля 87-летнему жителю Калининского района Петербурга, в прошлом специалисту в сфере микро- и нанотехнологий аэрокосмического приборостроения на телефон с номером Великобритании названивал неизвестный, который представлялся «финансовым специалистом Газпрома».

Теелфонный аферист под предлогом заработка путем инвестирования на валютной бирже убедил авиаконструктора перевести 2 468 000 рублей на указанный им счет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Калининский район мошенничество пенсионеры
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