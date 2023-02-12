В Петербурге мошенники уговорили пенсионера «инвестировать в Газпром» 2,5 миллиона рублей

В период времени с 6 по 10 февраля 87-летнему жителю Калининского района Петербурга, в прошлом специалисту в сфере микро- и нанотехнологий аэрокосмического приборостроения на телефон с номером Великобритании названивал неизвестный, который представлялся «финансовым специалистом Газпрома».

Теелфонный аферист под предлогом заработка путем инвестирования на валютной бирже убедил авиаконструктора перевести 2 468 000 рублей на указанный им счет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.