В Петербурге у режисера БДТ угнали иномарку

В период с восьми вечера 10 февраля до полудня 11-го от дома на Лесном проспекте был похищен серый Hyundai Santa Fe. Стоимость иномарки 2019 года выпуска 65-летний Андрей Максимов оценил в 2 215 000 рублей.

Срок страховки автомобиля истек 7 февраля. Спутниковой системой слежения машина не оборудована, сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Андрей Максимов - профессор кафедры театрального искусства СПбПУ имени Герцена, лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга, режиссер Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова. В 1985 году окончил Ленинградский Государственный институт театра музыки и кинематографии (класс М. В. Сулимова). Работал в должности главного режиссёра в Кемеровском театре драмы (1985—1988), Новосибирском театре «Красный факел» (1988—1990), Красноярском театре драмы им. А. С. Пушкина (1994—1996).

С 1993 по 2008 гг. и с 2011 г. – режиссер БДТ им. Г. А. Товстоногова. В этом театре поставил спектакли в «Семейный портрет с посторонним» С. Лобозерова (1994), «Последние» М. Горького (1994), «Кадриль» В. Гуркина (1997), «Дорогая Памела» Д. Патрика (2001), «Черная комедия» П. Шеффера (2006), «Берендей» С. А. Носова (2007).