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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге у режисера БДТ угнали иномарку

В Петербурге у режисера БДТ угнали иномарку

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Опубликовал: Fedorov
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Режиссер БДТ имени Товстоногова лишился своей машины в результате угона

В период с восьми вечера 10 февраля до полудня 11-го от дома на Лесном проспекте был похищен серый Hyundai Santa Fe. Стоимость иномарки 2019 года выпуска 65-летний Андрей Максимов оценил в 2 215 000  рублей.
Срок страховки автомобиля истек 7 февраля. Спутниковой системой слежения машина не оборудована, сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело.
Андрей Максимов - профессор кафедры театрального искусства СПбПУ имени Герцена, лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга, режиссер Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова. В  1985 году окончил Ленинградский Государственный институт театра музыки и кинематографии  (класс  М. В. Сулимова). Работал в должности главного режиссёра в Кемеровском театре драмы  (1985—1988),  Новосибирском театре «Красный факел»  (1988—1990),  Красноярском театре драмы им. А. С. Пушкина  (1994—1996).
С 1993 по 2008 гг. и с 2011 г. – режиссер БДТ им. Г. А. Товстоногова. В этом театре поставил спектакли в «Семейный портрет с посторонним» С. Лобозерова (1994), «Последние» М. Горького (1994), «Кадриль» В. Гуркина (1997), «Дорогая Памела» Д. Патрика (2001), «Черная комедия» П. Шеффера (2006), «Берендей» С. А. Носова (2007).

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: угон кража автомобиль
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