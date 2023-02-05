В Пеетрбурге задержан ранее судимый гражданин за мошенничество в отношении пенсионерки

4 ноября к полицейским обратилась 87-летняя женщина. Пенсионерка рассказала стражам порядка о том о том, что ей позвонил неизвестный мужчина, представился юристом и сообщил, что ее племянница попала в ДТП и для урегулирования вопроса необходимы денежные средства. Гражданка передала неизвестному 200 000 руб.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

4 февраля на ул. Киевской, по подозрению в совершении указанного преступления сотрудниками уголовного розыска задержан 31-летний неработающий ранее неоднократно судимый житель Челябинской области.