В Петербурге задержали двух мужчин за разбойное нападение

Накануне ночью около 00 часов 50 минут в парадной дома 142 по Невскому проспекту, на 40- летнего мужчину напали 2 неизвестных в масках с предметом похожим на пистолет, распылили в лицо перцовым аэрозолем, похитили 279 000 рублей и скрылись.

Сегодня возле дома 76 корпус 4 по улице Кубинской сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль «Мерседес Бенц», по подозрению в совершении данного преступления задержан водитель, 1998 года рождения и пассажир, 1994 года рождения.

Возбуждено уголовное по части 2 ст. 162 УК РФ (разбой)