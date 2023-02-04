ента новостей

16:38
В Петербурге росгвардейцы задержали подозреваемого в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних девочек
16:11
В Ленобласти задержали пьяного мужчину, который поджог автомобиль
14:19
В Шушарах задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки
14:02
В Петербурге задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки
13:04
В Петербурге задержали двух мужчин за разбойное нападение
12:47
В Петербурге работник храма зарезал жену священника
12:42
В Шлиссельбурге после пожара обнаружили два обгоревших трупа
12:32
В Ленобласти столкнулись две иномарки. Пострадала женщина
12:24
Охранный статус ОКН не поможет решить проблему с реставрацией «Красного треугольника»
08:41
Бельский об единстве Запада
08:34
Пособие для 36 тыс. детей
07:54
По льду никто не гулял
17:42
Народный фронт в Петербурге направил губернатору города общественные предложения по совершенствованию законодательства в сфере реновации и настаивает на их исполнении
17:37
Международный центр реставрации в Рождествено передан в пользование музейным работникам Ленобласти
14:46
В Петербурге задержан нетрезвый водитель, пытавшийся дать взятку полицейскому
12:58
Петербургские школьники предложили концепцию развития Полежаевского парка
12:50
В Ленобласти пенсионерка перевела мошенникам 9 170 000 рублей
12:36
Сергей Боярский наградил водителя автобуса, спасшего жизнь человеку
12:31
В Купчино задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении
12:26
В Петербурге мошенник выманил у пенсионера более 4 миллионов рублей
12:23
В Петербурге задержан мужчина ударивший ножом оппонента возле бара
12:19
В Петербурге мужчина ударил ножом мать своей подруги
12:18
Ты Стрелков или Гиркин: как экс-глава Минобороны ДНР разрушил свою репутацию
11:58
В Петербурге задержали наркосбытчика с крупной партией метамфетамина
11:49
Возврат без списания
11:25
В Петербург привезли корь
11:02
Ни единого шанса
10:52
В Петербурге мужчину задержали по подозрению в сексуальном насилии над падчерицей
10:36
В Ленобалсти со стройплощадки угнали экскаватор
10:28
Российских операторов связи будут штрафовать за предоставление некачественных услуг
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали двух мужчин за разбойное нападение

В Петербурге задержали двух мужчин за разбойное нападение

0
111
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские Центрального района задержали двух мужчин за разбойное нападение

Накануне ночью около 00 часов 50 минут в парадной дома 142 по Невскому проспекту, на 40- летнего мужчину напали 2 неизвестных в масках с предметом похожим на пистолет, распылили в лицо перцовым аэрозолем, похитили 279 000 рублей и скрылись.

Сегодня возле дома 76 корпус 4 по улице Кубинской сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль «Мерседес Бенц», по подозрению в совершении данного преступления задержан водитель, 1998 года рождения и пассажир, 1994 года рождения.

Возбуждено уголовное по части 2 ст. 162 УК РФ (разбой)

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Центральный район разбойное нападение
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

3-06-2022, 14:00
В Купчино задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении
13-09-2022, 12:04
В Центральном районе задержали мужчину за разбой
7-06-2022, 12:18
В Петербурге полицейские задержали троих автоугонщика
7-11-2022, 14:59
В Петербурге задержали злодеев, которые напали на мужчину и похитили у него имущество
9-02-2022, 13:48
В Петербурге полицейские задержали автоугонщика
30-11-2022, 13:14
В Петербурге задержан 37-летний житель Чувашии, совершивший разбойное нападение

Происшествия на дорогах

0
100
Сегодня, 12:32
В Ленобласти столкнулись две иномарки. Пострадала женщина
0
214
2-02-2023, 20:47
В Ленобласти столкнулись две иномарки. Пострадали трое
0
272
1-02-2023, 16:30
В Московском районе под колесами иномарки пострадала 17-летняя девушка
0
241
1-02-2023, 10:14
В Московском районе пенсионер погиб под колесами «Газели»
Наверх