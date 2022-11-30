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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержан 37-летний житель Чувашии, совершивший разбойное нападение

В Петербурге задержан 37-летний житель Чувашии, совершивший разбойное нападение

0
73
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
Поицескими задержан гражданин, совершивший разбойное нападение в Кировском районе Петербурга

16 октября 2022 года к полицейским Кировского района Петербурга поступило заявлении от 44-летнего мужчины о том, что около его квартиры расположенной по адресу: улица Солдата Корзуна дом 3, его и его 40-летнего знакомого избили неизвестные и похитили мобильные телефоны «Ксиоми Редми 9», стоимостью 6 000 рублей и «Самсунг», стоимостью 1 500 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Вчера около 11 часов 00 минут в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий опергруппой возле дома 47 по улице Комсомола по подозрению в совершении указанного преступления задержан 37-летний житель Чувашии.

Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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