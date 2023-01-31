В Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту хулиганской стрельбы

Днем 20 января в полицию поступило сообщение о выстрелах в поселке Войскорово, Тосненского района Ленинградской области. Установлено, что около 15 часов 30 минут двое неизвестных, находясь напротив проезжей части со стороны моста, стреляли в воздух из предмета похожего на автомат, после чего скрылись в одном из домов.

По горячим следам задержаны 2 местных жителей, 37 и 42 лет, ранее неоднократно судимые. В 12 м от многоквартирного дома обнаружены 2 гильзы, а в гараже напротив оперативники нашли предмет, внешне схожий с автоматом АК-47, 2 магазина к автомату, 1 жестяная и 2 стеклянные банки с бездымным порохом. Изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертизу.

Мужчины доставлены в отдел полиции, в отношении них составлены протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Решается вопрос об избрании меры пресечения.