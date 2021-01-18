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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге жители Тверской области стреляли из автомата

В Петербурге жители Тверской области стреляли из автомата

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
ГУ МВД
Двое жителей Тверской области по горячим следам задержаны после стрельбы в парке на юго-западе Петербурга

Минувшим воскресеньем к полицейским Красносельского района Петербурга поступило сообщение от 63-летней местной жительницы о том, что в парке Сосновая поляна на улице Летчика Пилютова слышны громкие хлопки.

Полицейские незамедлительно прибыли по указанному адресу и задержали троих мужчин - уроженцев Тверской области, в возрасте от  20 до 29 лет. Установлено, что хлопки произошли в результате стрельбы из охолощенного автомата, которую открыли указанные граждане из хулиганских побуждений, произведя 6 выстрелов.

С места происшествия изъят предмет, похожий на охолощенный автомат.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Двое участников инцидента, один из которых ранее уже был судим, задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.
Источник: ГУ МВД
Все по теме: стрельба хулиганство Красносельский район
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