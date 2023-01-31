В Кировском районе задержали автоугонщика

Накануне сотрудниками ГИЬДД возле дома 13 корпус 2 по Трамвайному проспекту для проверки документов был остановлен автомобиль «Шкода Октавиа», под управлением водителя, 1974 года рождения, работника автомойки. Автомобиль после осмотра помещен на спецстоянку.

30 января к полицейским 31 отдела полиции Кировского района Петербурга поступило заявление от мужчины, 1983 года рождения, директора фирмы, о том, что в период с 27 по 30 января от дома 46 по улице Краснопутиловской, с автомойки неизвестный совершил угон указанной автомашины «Шкода» стоимостью 700 000 рублей.

В отношении автомойщика возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).