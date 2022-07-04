В Петербурге пьяный подросток повредил припаркованный автомобиль

Вчера ранним утром около 5 часов 10 минут в дежурную часть ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти поступило сообщение о том, что возле дома 8 на Белорусской улице по припаркованному автомобилю бьёт пьяный мужчина, разбил стекло. На место происшествия оперативно был направлен наряд полиции, которые задержали 17-летнего подростка в агрессивном состоянии, после чего он был передан вызванным врачам скорой помощи и госпитализирован в больницу с острым отравлением, предположительно наркотическим веществом, в тяжелом состоянии.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.