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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержан мужчина, нанесший смертельный удар своей сестре в ходе конфликта

В Петербурге задержан мужчина, нанесший смертельный удар своей сестре в ходе конфликта

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
ВКонтакте
Полицией задержан гражданин, нанесший смертельный удар своей сестре в ходе конфликта 

Накануне к полицейским Калининского района поступило сообщение от гражданки, 1984 года рождения, о том, что ее сестра, проживающая на Кондратьевском проспекте, около месяца не выходит на связь.

Оперативно прибывшими на месте происшествия сотрудниками полиции в своей комнате отдельной трехкомнатной квартиры на полу, укрытый одеялом с травмой головы обнаружен труп неработающей гражданки, 1976 года рождения.

В тот же день, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам сотрудниками уголовного розыска в доме 5 поселка Моторное Приозерского района по подозрению в совершении указанного преступления задержан неработающий ранее неоднократно судимый брат погибшей, 1980 года рождения. Установлено, что 24.12.2022 у него с сестрой возник конфликт, в ходе которого он ее ударил, после чего ушел в свою комнату и больше ее не видел.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Источник: ГУ МВД
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