В Петербурге задержали телефонных мошенников

Вечером 21 января 2023 года к полицейским обратился мужчина, 1974 года рождения, проживающий в одной из квартир дома 18 по улице Гражданская, с заявлением о том, что он стал жертвой мошенников по схеме «родственник попал в ДТП» и передал курьеру 600 тысяч рублей. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими возле дома 37/ 1 по улице Кирочной по горячим следам задержаны двое неработающих жителя Московской области, 2003 года рождения. Один из молодых людей ранее уже был судим.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 части 3 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Злоумышленникjd задержаkb на основании статьи 91 УПК РФ.