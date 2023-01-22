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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге два хулигана устроили стрельбу в парадной дома

В Петербурге два хулигана устроили стрельбу в парадной дома

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Невского района задержали двоих хулиганов, стрелявших в парадной дома

20 января поздним вечером в полицию поступила информация  о стрельбе в парадной дома 20 по улице Славянская.На месте происшествия нарядом ППС в своей квартире обнаружен мужчина, 1978 года рождения, с травматическим ранением правой руки. Пострадавшего в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

Спустя полтора часа в этом же доме по подозрению в совершенном преступлении задержаны двое 35-летних безработных мужчин. У одного из них изъяли травматический пистолет.Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район стрельба травматика хулиганство
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