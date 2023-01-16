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Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга молодой парень отобрал наушники у сверстника

В центре Петербурга молодой парень отобрал наушники у сверстника

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудниками полиции Адмиралтейского района задержан гражданин, отобравший наушники у сверстника

13 января к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступило сообщение о том, что в период с 16 часав до 17 часов во дворе дома 52 по Старо-Петергофскому проспекту двое неизвестных похитили у гражданина, 2003 года рождения, наушники «Эпл Эйрподс про 2» стоимостью 17 600 рублей и скрылись места происшествия.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Вчера возле дома 205 по набережной Обводного канала в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан неработающий гражданин, 2003 года рождения. Задержанный доставлен в отдел полиции. Полицейскими приняты меры к установлению и задержанию второго участника преступления.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Адмиралтейский район грабеж
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