В центре Петербурга молодой парень отобрал наушники у сверстника

13 января к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступило сообщение о том, что в период с 16 часав до 17 часов во дворе дома 52 по Старо-Петергофскому проспекту двое неизвестных похитили у гражданина, 2003 года рождения, наушники «Эпл Эйрподс про 2» стоимостью 17 600 рублей и скрылись места происшествия.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Вчера возле дома 205 по набережной Обводного канала в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан неработающий гражданин, 2003 года рождения. Задержанный доставлен в отдел полиции. Полицейскими приняты меры к установлению и задержанию второго участника преступления.