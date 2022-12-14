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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали мужчину, ограбившего сибиряка

В Петербурге задержали мужчину, ограбившего сибиряка

0
49
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
В Центральном районе Петербурга задержан мужчина, ограбивший сибиряка

Поздним вечером минувшего воскресенья около 23 часов 30 минут возле дома 6 по Банковскому переулку, в Центральном районе Петербурга двое неизвестных, применив физическую силу к 23-летнему мужчине, прилетевшему в Санкт-Петербург из Ханты-Мансийского АО на 1 сутки на спортивные сборы, совершили хищение мобильного телефона «Xiaomi redmi 10» и с места происшествия скрылись.             

12 декабря полицейскими возле дома 79 по улице Марата в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, по подозрению в совершении данного преступления задержан 24-летний неработающий мужчина. 

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Полицией приняты меры к установлению и задержанию соучастника задержанного. 

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Центральный район грабеж
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