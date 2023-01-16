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Питерец.ру » Происшествия » В Кировском районе аферисты выманили у пенсионерки более 5 миллионов рублей

В Кировском районе аферисты выманили у пенсионерки более 5 миллионов рублей

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Опубликовал: Anton78
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Более 5 миллионов рублей выманили мошенники у пожилой жительницы Кировского района.

10 января днем 72-летней женщины, проживающей на улице Лени Голикова, в Кировском районе Петербурга на сотовый телефон позвонил неизвестный мужчина. Телефонный собеседник представился «сотрудником Центрального банка РФ» Беловым Анатолием Владимировичем. Мошенник сообщил пенсионерке, что неизвестные пытались завладеть её сбережениями и предложил перевести деньги на «безопасный» счет. В то же и на следующий день пожилая женщина перевела на неизвестные счета 5 120 000 рублей.

Ранее пенсионерка к полицейским не обращалась, так как была уверена, что ей на самом деле звонили из банка.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Сотрудниками полиции приняты меры, направленные на установление и задержание мошенника.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Кировский район мошенничество пенсионеры
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