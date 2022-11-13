В Приморском районе пенсионерка перевела мошенникам более 7,6 миллиона рублей

В период с 27 октября по 11 ноября 75-летней жительнице Приморского района Петербурга на сотовый телефон звонил неизвестный, который представлялся «сотрудником Центрального банка». Телефонный собеседник говорил пенсионерке, что с ее счета неизвестные пытаются снять деньги и уговорил пенсионерку «для сохранности средств» перевести их на «безопасный счет».

Несколькими транзакциями в разные дни пожилая женщина перевела через банкомат на улице Савушкина 7 657 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).