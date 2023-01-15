В Ленобласти задержали злоумышленника ограбившего пенсионера

Накануне к полицейским от гражданки поступило сообщение о том, что в квартире дома 3 в деревне Старополье Сланцевского района Ленинградской области её знакомого избили и ограбили.

К прибывшим на место полицейским обратился пенсионер, который сообщил, что малознакомый мужчина, находясь у него в гостях, применив физическую силу, похитил 1500 рублей.

Сотрудниками уголовного розыска, по подозрению в совершении данного преступления, задержан неработающий местный житель, 1980 года рождения.

Возбуждено уголовное дело части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Решается вопрос об избрании меры пресечения.