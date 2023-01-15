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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали злоумышленника ограбившего пенсионера

В Ленобласти задержали злоумышленника ограбившего пенсионера

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в ограблении пенсионера в Сланцевском районе

Накануне к полицейским от гражданки поступило сообщение о том, что в квартире дома 3 в деревне Старополье Сланцевского района Ленинградской области её знакомого избили и ограбили.

К прибывшим на место полицейским обратился пенсионер, который сообщил, что малознакомый мужчина, находясь у него в гостях, применив физическую силу, похитил 1500 рублей.

Сотрудниками уголовного розыска, по подозрению в совершении данного преступления, задержан неработающий местный житель, 1980 года рождения.

Возбуждено уголовное дело части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Сланцевский район грабеж пенсионеры
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