В Ленобласти задержали 15-летнего разбойника

В минувшую пятницу к полицейским Лодейнопольского района Ленинградской области поступило сообщение от мужчины о том, что в городе Лодейное поле возле дома 14 по улице Гагарина, к нему обратился несовершеннолетний и сообщил, что его избили и ограбили.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что по указанному адресу неизвестный молодой человек избил 17-летнего учащегося 1 курса техникума и, похитив курительное приспособление «Вейп», с места преступления скрылся.

Пострадавший госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан 15-летний ученик 9 класса.

Изъято электронное устройство «Вейп».

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).