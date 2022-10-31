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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобалсти задержали подозреваемого в угоне фургона

В Ленобалсти задержали подозреваемого в угоне фургона

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
PiXABAY
Полицейские по «горячим» следам задержали подозреваемого в угоне фургона

В минувшую субботу к полицейским поступило сообщение от 38-летнего водителя коммерческого предприятия о том, что около 08 часов 50 минут в городе Гатчина от дома 7 по улице Коли Подрядчикова, неизвестный совершил хищение автомобиля «Газель Некст», принадлежащего организации. В тот же день в поселке Лисий нос на пересечении мкр. Егерская слобода и улицы Зверевой, угнанный автомобиль был обнаружен после ДТП (съезд в кювет) без водителя.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 166 часть 1 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения).

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Гатчинскому району ЛО на улице Соборная в Гатчине задержан ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений 36-летний житель Ленобласти.

Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район угон
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