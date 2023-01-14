В Пикалево сын избил и задушил свою мать

Сегодня ночью около полуночи оперативники уголовного розыска в квартире на улице Строительной в Пикалево задержали 27-летнего безработного. Это произошло после того, двумя днями ранее там же обнаружили тело 53-летней женщины со множеством синяков и следами удушения.

По предварительным информации, во время застолья родственники поссорились. Сын избил мать руками и стал душить.

Следственным отделом СК по Ленобласти возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности), обстоятельства случившегося выясняются.

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ. Установлено, что несколько лет назад он привлекался к уголовной ответственности за уклонение от военной службы и применение насилия в отношении представителя власти.