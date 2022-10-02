В Центральном районе пенсионерка перевела аферистам 1,5 миллиона рублей

В период с 29 сентября по 1 октября пожилой женщине из Центрального района Петербурга названивали с четырех различных номеров неизвестные. Телефонные собеседники представлялись «сотрудниками Центробанка» и рассказывали 71-летней пенсионерке о том, что неизвестные якобы пытались снять принадлежащими ей денежными средствами. Телефонные мошенники уговорили женщину снять 1,5 миллиона рублей и перевести на «безопасный счет».

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).