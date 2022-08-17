В Петербурге в ДТП пострадал 16-летний пассажир «Лады»

Вчера возле д. 154 по Приморскому ш. (съезд с КАД) 78-летний мужчина, управляя автомобилем «Хонда Цивик», двигаясь от г. Кронштадт по КАД, совершая съезд на Приморское шоссе, не справился с управлением, совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Лада Калина», под управлением 47-летнего мужчины.

В результате произошедшего ДТП 16-летний пассажир «Лады» с ушибом в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в лечебное учреждение.

По факту дорожной аварии проводится проверка.



