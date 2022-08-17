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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге в ДТП пострадал 16-летний пассажир «Лады»

В Петербурге в ДТП пострадал 16-летний пассажир «Лады»

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний

Вчера возле д. 154 по Приморскому ш. (съезд с КАД) 78-летний мужчина, управляя автомобилем «Хонда Цивик», двигаясь от г. Кронштадт по КАД, совершая съезд на Приморское шоссе, не справился с управлением, совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Лада Калина», под управлением 47-летнего мужчины.

В результате произошедшего ДТП 16-летний пассажир «Лады» с ушибом в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в лечебное учреждение.

По факту дорожной аварии проводится проверка.


 

Источник: ГУ МВД
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