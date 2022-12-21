В Ленобласти задержан угонщик автомобиля «УАЗ Фермер»

Вчера ночью около 03 часов 15 минут к полицейским Киришского района Ленинградской области поступило заявление от водителя коммерческого предприятия, о хищении автомобиля «УАЗ Фермер», с улицы Ленинградская в городе Кириши, принадлежащего организации.

Около 03 часов 40 минут возле ж/д станции 55 км нарядами Госавтоинспекции и ППС полиции Киришского района, был остановлен вышеуказанный автомобиль под управлением ранее неоднократно судимого 28-летнего неработающего мужчины.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения).