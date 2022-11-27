В Приморском районе задержали автоугонщика

Вчера к полицейским Приморского района Петербурга поступило заявление от 18-летнего курьера службы доставки о том, что от дома 15 по улице Туристская неизвестный злоумышленник – пассажир, которого заявитель подвозил на автомобиле «Рено Симбол», похитил указанное транспортное средство.

Прибывшим на место преступления нарядом ГИБДД обнаружен угнанный автомобиль, в котором находился 33-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские установили, что задержанный, находясь в указанном автомобиле в качестве пассажира, воспользовался отсутствием водителя, который совершал доставку заказа по вышеуказанному адресу и ключи от машины оставил в замке зажигания, пересел на водительское кресло и пытался похитить указанный автомобиль, после чего совершил столкновение со стоящим у края обочины автомобилем «Форд Фьюжен».

Задержанный доставлен в отдел полиции, в отношении него составлен протокол об административном правонарушении ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.