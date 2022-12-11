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Питерец.ру » Происшествия » В Петроградском районе предотвратили обман пенсионерки

В Петроградском районе предотвратили обман пенсионерки

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Петроградском районе предотвратили очередное мошенничество в отношении пенсионерки

Вчера к полицейским Петероградского района Петербурга из компании по предоставлению цифровых услуг и сервисов поступило сообщение о том, что в доме 1 по Конному переулку предположительно звонят мошенники и требуют деньги.

На месте происшествия сотрудниками полиции возле парадной дома по подозрению в совершении данного преступления задержан неоднократно судимый за кражи 29-летний неработающий местный житель, который пришел по вышеуказанному адресу с целью получения денежных средств.
В результате выезда сотрудниками полиции принято заявление у 86-летней пенсионерки о том, что ей позвонил неизвестный, который сообщил, что её сестра является участником ДТП и для непривлечения ее к уголовной ответственности необходимо передать 200000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Петроградский район мошенничество пенсионеры
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