В Петербурге задержали лжемебельщика, обманувшего двух женщин

8 ноября к полицейским обратилась 32-летняя жительница Московской области, руководитель департамента по управлению проектами коммерческой фирмы. Женщина сообщила, что в начале июня нашла на интернет-сервисе выгодное объявление о продаже мебели. Она перевела автору объявления предоплату в размере 57 000 рублей, однако мебель так и не получила.

Похожая история произошла в начале сентября с 50-летней жительницей Москвы, начальником отдела коммерческой организации. Потерпевшая перевела лжемебельщику 10 000 рублей и тоже ничего не получила взамен.

Было установлено, что мошенник проживает в Петербурге. По обоим фактам полицейское следствие возбудило уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера возле дома 172 по 4-я линии в садоводстве Рехколово Пушкинского района, сотрудниками уголовного розыска Главка по подозрению в совершении указанных преступлений задержан 27-летний мужчина, работающий супервайзером маркетплейса.

Мужчину задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия по установлению иных эпизодов преступной деятельности.