ента новостей

12:26
Историко-патриотический проект «Герои и подвиги» откроется в Историческом парке
12:24
На Новой сцене Александрийского театра прошло вручение премии «Золотой пеликан»
12:21
Благодаря вмешательству прокуратуры женщина-инвалид обеспечена жизненно необходимыми лекарствами
11:24
В Красносельском районе конфликт пешехода и автовладельца закончился стрельбой
10:16
Пенсионерка из поселка Тельмана после звонка мошенников лишилась 155 тысяч рублей
10:07
В Сосновом Бору пенсионерка отдала аферистам 300 тысяч рублей
09:45
При поддержке депутатов в зону СВО отправлены элементы боевой экипировки и теплые вещи
09:38
В Ленобласти лоб в лоб столкнулись большегруз "Volvo" и "Лада Веста". Водитель легковушки погиб
09:35
Что с высокими технологиями?
09:13
Продолжение мобилизации – слухи или реальность?
08:52
Закупаться нужно заранее
21:15
Бразилия очень легко вышла в четвертьфинал чемпионата мира, Хорватии и Марокко потребовались послематчевые пенальти
20:46
Мировая премьера мюзикла Максима Дунаевского по мотивам пьесы Г. Горина «Чума на оба ваших дома!»
16:26
Отличившимся в спецоперации на Украине росгвардейцам вручили государственные награды в Ленобласти
15:08
Более 12 тысяч игрушек, книг и других подарков для маленьких пациентов больниц собрали в Петербурге в ходе акции «Коробка Храбрости»
13:59
В рамках социальной акции «Самый добрый Новый год» активисты исполнят мечту юной петербурженки
13:44
Прокуратура восстановила право ребенка-инвалида на получение жизненно важного лекарства
12:52
В Петербурге ликвидировали сеть наркосбытчиков
12:44
Депутаты Ленобласти приняли закон о создании вытрезвителей
12:29
Доходный дом купца 1-й гильдии Ефима Егорова на улице Некрасова включен в перечень памятников регионального значения
12:28
Вице-губернатор Анатолий Повелий поручил строже следить за уборкой городских территорий
12:24
Выставка «Санкт‑Петербург-Москва» открылась в честь 90-летия Союза художников России и Санкт‑Петербургского Союза художников
11:58
В Петербурге доцент Политеха перевел мошенникам более полумиллиона рублей
11:54
Россияне смогут общаться с органами власти в социальных сетях
11:50
В Петербурге проверили качество ремонта и обновления городских библиотек
11:48
В Тосно пенсионерка отдала аферистам 250 тысяч рублей
11:38
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в ложном сообщении об опасности
11:35
В Кронштадте задержали пару, подозреваемую в мошенничестве в отношении пенсионеров
11:31
В Красногвардейском районе задержали «карманницу» за кражу смартфона в трамвае
11:29
В Петербурге задержали мошенницу, обманувшую пожилую женщину
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Красносельском районе конфликт пешехода и автовладельца закончился стрельбой

В Красносельском районе конфликт пешехода и автовладельца закончился стрельбой

0
83
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Выстрелом закончилась перебранка пешехода и автовладельца в Красносельском районе.

Накануне вечером около 20 часов 10 минут возле дома 81/1 по Ленинскому проспекту, на пешеходном переходе произошол конфликт между 37-летним неработающим петербуржцем и владелцем автомобиля "Land Rover Duscovery".

В ходе словесного перепалки водитель иномарки произвел выстрел из пистолета в нижнюю часть левой ноги пешехода и скрылся с места происшествия.

По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Видеонаблюдение отсутствует. На вид преступнику 35 лет, был одет в куртку серого цвета, на голове вязаная шапка темного цвета.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Красносельский район стрельба
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

15-09-2022, 12:48
В центре Петербурга дорожный конфликт закончился стрельбой
8-04-2020, 12:07
В Шушарах водитель иномарки выстрелил в пешехода
13-09-2022, 15:53
В Московском районе ограбили пенсионера
30-09-2022, 15:28
В Приморском районе дорожный конфликт закончился стрельбой
30-09-2022, 16:08
В Петербурге конфликт возле магазина закончился поножовщиной
27-05-2022, 19:03
В Петербурге конфликт из-за парковки закончился стрельбой

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
94
Сегодня, 09:38
В Ленобласти лоб в лоб столкнулись большегруз "Volvo" и "Лада Веста". Водитель легковушки погиб
0
146
5-12-2022, 11:50
В Ленобласти «Лексус» не справился с управлением и врезался в опору освещения. Водитель погиб
0
259
4-12-2022, 12:43
В Выборгском районе пешеход дважды попал под колеса автомобилей
0
211
4-12-2022, 10:32
В Светогорске иномарка насмерть сбила 14-летнего подростка
Наверх