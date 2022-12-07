В Красносельском районе конфликт пешехода и автовладельца закончился стрельбой

Накануне вечером около 20 часов 10 минут возле дома 81/1 по Ленинскому проспекту, на пешеходном переходе произошол конфликт между 37-летним неработающим петербуржцем и владелцем автомобиля "Land Rover Duscovery".

В ходе словесного перепалки водитель иномарки произвел выстрел из пистолета в нижнюю часть левой ноги пешехода и скрылся с места происшествия.

По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Видеонаблюдение отсутствует. На вид преступнику 35 лет, был одет в куртку серого цвета, на голове вязаная шапка темного цвета.