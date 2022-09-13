В Московском районе ограбили пенсионера

Накануне около 11 часов во время прогулки возле дома 165 по Московскому проспекту в Московском районе Петербурга к 73-летнему пенсионеру подошел неизвестный мужчина и предложил приобрести у него бензогенератор. При этом сам предложил занести устройство в квартиру.

В квартире пожилой мужчина достал из прикроватной тумбочки деньги для оплаты. В момент передачи купюр «продавец» силой отобрал у пенсионера 1 500 000 рублей и скрылся, обронив три купюры по 100 рублей.

На вид грабителю 30-35 лет, худощавый, рост 170‑175 см, волосы темные, одет: куртка темно-серого цвета, штаны светло-синего цвета, ботинки темного цвета.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).