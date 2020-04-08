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Питерец.ру » Происшествия » В Шушарах водитель иномарки выстрелил в пешехода

В Шушарах водитель иномарки выстрелил в пешехода

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
© CC0
Пешехода обстрелял водитель иномарки в Шушарах. Мужчина сделал замечание автовладельцу за быструю езду во дворе.

Накануне вечером у дома 6 по Школьной улице в Шушарах, в Пушкинском районе Петербурга произошел конфликт со стрельбой. Мужчина заметил бордовую «Киа» с номерами Кабардино-Балкарии, которая на повышенной скорости ехала по дворовой территории. Прохожий сделал устное замечание автовладельцу о том, что во дворе следует ездить медленнее.
Водитель произвел три выстрела в сторону пешехода и скрылся. Мужчина не пострадал. Судя по звуку, говорит заявитель, стрельба велась из пневматического пистолета.
Полицейскими проводится проверку по заявлению.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Пушкинский район стрельба пневматика
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