В Шушарах водитель иномарки выстрелил в пешехода

Накануне вечером у дома 6 по Школьной улице в Шушарах, в Пушкинском районе Петербурга произошел конфликт со стрельбой. Мужчина заметил бордовую «Киа» с номерами Кабардино-Балкарии, которая на повышенной скорости ехала по дворовой территории. Прохожий сделал устное замечание автовладельцу о том, что во дворе следует ездить медленнее.

Водитель произвел три выстрела в сторону пешехода и скрылся. Мужчина не пострадал. Судя по звуку, говорит заявитель, стрельба велась из пневматического пистолета.

Полицейскими проводится проверку по заявлению.