В Сосновом Бору пенсионерка отдала аферистам 300 тысяч рублей

Накануне к полицейским Соснового Бора обратилась 82-летняя женщина, которая сообщила правоохранителям о том, что ей позвонила незнакомая женщина. Телефонная собеседница представилась советником юстиции и рассказала истории о серьёзном ДТП, виновницей которого, якобы, стала дочь пенсионерки. Голос в трубке сообщил, что знает как помочь, однако за это требуется вознаграждение. Деньги необходимо передать курьеру. Вскоре к пожилой женщине действительно прибыл мужчина курьер, которому пожилая женщина передала 300 тысяч рублей. После этого пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников и никакого ДТП не было.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).