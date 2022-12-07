ента новостей

10:16
Пенсионерка из поселка Тельмана после звонка мошенников лишилась 155 тысяч рублей
10:07
В Сосновом Бору пенсионерка отдала аферистам 300 тысяч рублей
09:45
При поддержке депутатов в зону СВО отправлены элементы боевой экипировки и теплые вещи
09:38
В Ленобласти лоб в лоб столкнулись большегруз "Volvo" и "Лада Веста". Водитель легковушки погиб
09:35
Что с высокими технологиями?
09:13
Продолжение мобилизации – слухи или реальность?
08:52
Закупаться нужно заранее
21:15
Бразилия очень легко вышла в четвертьфинал чемпионата мира, Хорватии и Марокко потребовались послематчевые пенальти
20:46
Мировая премьера мюзикла Максима Дунаевского по мотивам пьесы Г. Горина «Чума на оба ваших дома!»
16:26
Отличившимся в спецоперации на Украине росгвардейцам вручили государственные награды в Ленобласти
15:08
Более 12 тысяч игрушек, книг и других подарков для маленьких пациентов больниц собрали в Петербурге в ходе акции «Коробка Храбрости»
13:59
В рамках социальной акции «Самый добрый Новый год» активисты исполнят мечту юной петербурженки
13:44
Прокуратура восстановила право ребенка-инвалида на получение жизненно важного лекарства
12:52
В Петербурге ликвидировали сеть наркосбытчиков
12:44
Депутаты Ленобласти приняли закон о создании вытрезвителей
12:29
Доходный дом купца 1-й гильдии Ефима Егорова на улице Некрасова включен в перечень памятников регионального значения
12:28
Вице-губернатор Анатолий Повелий поручил строже следить за уборкой городских территорий
12:24
Выставка «Санкт‑Петербург-Москва» открылась в честь 90-летия Союза художников России и Санкт‑Петербургского Союза художников
11:58
В Петербурге доцент Политеха перевел мошенникам более полумиллиона рублей
11:54
Россияне смогут общаться с органами власти в социальных сетях
11:50
В Петербурге проверили качество ремонта и обновления городских библиотек
11:48
В Тосно пенсионерка отдала аферистам 250 тысяч рублей
11:38
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в ложном сообщении об опасности
11:35
В Кронштадте задержали пару, подозреваемую в мошенничестве в отношении пенсионеров
11:31
В Красногвардейском районе задержали «карманницу» за кражу смартфона в трамвае
11:29
В Петербурге задержали мошенницу, обманувшую пожилую женщину
11:26
В Петербурге спецмашины для уборки снега «отдыхают» на фоне неубранных сугробов
09:12
Борьба с подпольными казино продолжается
09:09
Готовят подарки для бездомных
09:04
Свиной грипп или коронавирус?
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Сосновом Бору пенсионерка отдала аферистам 300 тысяч рублей

В Сосновом Бору пенсионерка отдала аферистам 300 тысяч рублей

0
34
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Пенсионерка из Сосновоборского городского округа поверила в историю про ДТП и отдала мошенникам 300 тысяч рублей

Накануне к полицейским Соснового Бора обратилась 82-летняя женщина, которая сообщила правоохранителям о том, что ей позвонила незнакомая женщина. Телефонная собеседница представилась советником юстиции и рассказала истории о серьёзном ДТП, виновницей которого, якобы, стала дочь пенсионерки. Голос в трубке сообщил, что знает как помочь, однако за это требуется вознаграждение. Деньги необходимо передать курьеру. Вскоре к пожилой женщине действительно прибыл мужчина курьер, которому пожилая женщина передала 300 тысяч рублей. После этого пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников и никакого ДТП не было.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Сосновый Бор мошенничество пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

21-08-2022, 16:25
В Ленобласти пенсионерка поверила в историю о ДТП и отдала аферистам 300 тысяч
18-09-2022, 12:08
В Ленобласти пенсионерка поверила в историю про ДТП и передала аферистам 230 тысяч рублей
16-09-2022, 12:04
В Ленобласти пенсионерка передала мошенникам 730 тысяч рублей
26-07-2022, 10:50
В Гатчине пенсионерка отдала аферистам 180 тысяч рублей
1-11-2022, 10:18
В Ленобласти голос в трубке оставил пенсионерку без 120 тысяч рублей
20-10-2022, 12:37
В поселке Тельмана пенсионерка отдала мошенникам 200 тысяч рублей

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
62
Сегодня, 09:38
В Ленобласти лоб в лоб столкнулись большегруз "Volvo" и "Лада Веста". Водитель легковушки погиб
0
142
5-12-2022, 11:50
В Ленобласти «Лексус» не справился с управлением и врезался в опору освещения. Водитель погиб
0
258
4-12-2022, 12:43
В Выборгском районе пешеход дважды попал под колеса автомобилей
0
209
4-12-2022, 10:32
В Светогорске иномарка насмерть сбила 14-летнего подростка
Наверх