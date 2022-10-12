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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали афериста, подозреваемого в обмане пенсионеров

В Петербурге поймали афериста, подозреваемого в обмане пенсионеров

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ГУ МВД
Полицейские Фрунзенского района задержали подозреваемого в мошенничествах в отношении пенсионеров

Вечером в минувшую субботу около 21 часа 23 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга обратилась 91-летняя пенсионерка с сообщением о том, что она стала жертвой мошенников.

Установлено, что ей позвонили неизвестные и сообщили, что ее внучка якобы стала виновницей ДТП и для решения вопроса нужны денежные средства. В этот же день потерпевшая в своей квартире передала курьеру 400 тысяч рублей.

Вчера в этот же отдел полиции поступили аналогичные заявление еще от двух пенсионеров, 1938 и 1947 годов рождения. Потерпевшие передали курьерам в общей сложности 789 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции возле дома 87/1 по Ленинскому проспекту по подозрению в совершении данных преступлений задержали 41-летнего мужчину. Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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