В Ленобласти задержан грабитель, напавший на ученика 6 класса

30 ноября в полицию Всеволожского района поступило заявление от 45-летней работницы банка о том, что около 20:35 минут у д. 44 к. 1 по Колтушскому ш. неизвестный мужчина схватил за ворот куртки её несовершеннолетнего сына, ученика 6 кл., когда тот выходил из аптеки с покупками. Злоумышленник отобрал у него телефон и 2 банковские карты и кошелек с денежными средствами. Общая сумма ущерба 21 719 руб.

1 декабря на ул. Шишконя в г. Всеволожск, по подозрению в совершении данного преступления задержан ранее неоднократно судимый за совершения имущественных преступлений неработающий 30-летний местный житель.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Мужчина задержан на основании ст. 91 УПК РФ.