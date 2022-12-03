ента новостей

20:07
Нидерланды вышли в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, обыграв США: в этом матче блеснул Думфрис
19:01
В Петербурге почтили память защитников Ленинграда
18:26
В Ленобласти задержан грабитель, напавший на ученика 6 класса
18:12
Администрация выборгского района отдает многомиллионные контракты комбинатам, уличенным в картельных сговорах
14:52
В Гаврилово после пожара обнаружили тело мужчины
14:43
В Петербурге брызнув миганту в лицо перцем, забрали у него 300 тысяч долларов
09:56
Почему не хочется работать?
09:34
Развернули дополнительные койки
09:09
Сергей Боярский передал в медцентр имени Алмазова партию детских игрушек — их собрали петербуржцы в ходе акции «Коробка Храбрости»
08:32
Беглов и Бельский пообщались с мобилизованными
02:24
Бельгия, Германия, Гана, Уругвай и Сербия покидают чемпионат мира по футболу, продолжающийся в Катаре
16:27
В Петербурге крупный владелец коммерческой недвижимости подозревается в мошенничестве
16:14
На федеральной трассе А-181 «Скандинавия» в Ленобласти полностью перекроют движение
14:55
Беглов и Бельский посетили одно из воинских соединений Западного военного округа
14:50
Безымянный сквер в Калининском районе получил название в честь Героя Советского Союза Виктора Лягина
14:47
«Женское движение Единой России» в Петербурге возглавила Инна Бурба
13:44
В Петербурге устанавливают обстоятельства гибели угонщика такси
13:35
Театр «Святая крепость» из Выборга привезет в Петербург комедию «Правда – хорошо, а счастье лучше»
13:33
В Мариинском дворце провели тест по истории Великой Отечественной войны
13:27
Депутаты планируют защитить от кальянов и вейпов жителей коммунальных квартир
13:23
В Московском районе задержали мигранта, который обманул пенсионерку
13:18
В Ленобласти ускоряются пригородные электропоезда
13:14
В Ломоносовском районе задержан злоумышленник, обманувший пенсионерок
13:12
Первая трюмная партия свежих сатсум и лимонов «приплыла» в Санкт-Петербург
13:10
В Петербурге задержали телефонного мошенника, обманувшего пенсионерок
13:05
В Красносельском районе задержали очередного мошенника
13:03
Неудобные вопросы Пригожина вынудили Смольный отменить прямую линию с губернатором Бегловым
12:58
В Колпинском районе задержали мужчину, угнавшего автомобиль своей новой знакомой
12:29
В Адмиралтейском районе пенсионерка перевела мошенникам более миллиона рублей
12:06
В Ленобласти пенсионерка перевела мошенникам около двух миллионов рублей
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержан грабитель, напавший на ученика 6 класса

В Ленобласти задержан грабитель, напавший на ученика 6 класса

0
84
Опубликовал: Anton78
+1
Фото:
ГУ МВД
Во Всеволожском районе задержан грабитель, напавший на ученика 6 класса

30 ноября в полицию Всеволожского района поступило заявление от 45-летней работницы банка о том, что около 20:35 минут у д. 44 к. 1 по Колтушскому ш. неизвестный мужчина схватил за ворот куртки её несовершеннолетнего сына, ученика 6 кл., когда тот выходил из аптеки с покупками. Злоумышленник отобрал у него телефон и 2 банковские карты и кошелек с денежными средствами. Общая сумма ущерба 21 719 руб.

1 декабря на ул. Шишконя в г. Всеволожск, по подозрению в совершении данного преступления задержан ранее неоднократно судимый за совершения имущественных преступлений неработающий 30-летний местный житель.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Мужчина задержан на основании ст. 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район грабеж
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

19-09-2022, 13:46
В Ленобласти задержан мужчина, совершивший разбой
24-11-2022, 15:50
Полицейскими задержан мужчина, ограбивший женщину в Рощино
1-10-2022, 15:56
В Московском районе мужчина вырвал сумку у 57-летней женщины
9-10-2022, 11:32
В Петербурге задержан злоумышленник совершивший грабеж
23-11-2021, 11:45
В Петерберге задержали разбойника
9-06-2022, 17:01
В Ленобласти задержан мужчина, обманувший пенсионера

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
187
Вчера, 13:44
В Петербурге устанавливают обстоятельства гибели угонщика такси
0
143
Вчера, 11:23
В Ленобласти "Киа Соул" врезался в "Шевроле Авео" стоявшую после ДТП. Водитель погиб
0
145
1-12-2022, 14:08
В Выборге иномарка сбила школьниц на переходе
0
156
1-12-2022, 13:53
В Приозерском районе иномарка насмерть сбила 64-летнего пешехода
Наверх