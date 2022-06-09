В Ленобласти задержан мужчина, обманувший пенсионера

В минувшее воскресенье к полицейским Кингисепского района Ленобласти обратился пенсионер, 1941 года рождения, с заявлением о том, что 4 июня в 13 часов 00 минут неизвестный возле дома 44 по улице Воровского, попросил у него телефон позвонить, после чего снял со счета заявителя путем перевода денежные средства в сумме 8 000 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело статье 158 УК РФ (Кража).

Вчера утром около 10 часов возле дома 4 по улице Октябрьская по подозрению в совершении указанного преступления задержан ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления местный житель, 1987 года рождения. Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.