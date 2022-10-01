В Московском районе мужчина вырвал сумку у 57-летней женщины

Поздно вечером минувшего четверга около 22 часов 15 минут к полицейским Московского района Петербурга поступило сообщение от 57-летней женщины о том, что возле дома 36 по проспекту Юрия Гагарина неизвестный, применив физическую силу, похитил у нее сумку, в которой находились мобильный телефон, кошелёк с деньгами, документы. Ущерб составил 21 350 руб.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Вчера на Ленинском проспекте по подозрению в совершении данного преступления задержан ранее судимый 28-летний житель республики Коми, находящийся в федеральном розыске, который совершил аналогичное преступление в республике Коми.

Злоумышленник задержан на основании ст. 91 УПК РФ.