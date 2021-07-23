В Петербурге полиция проверила рынки

Вчера сотрудниками ГУ МВД России совместно с Росалкогольрегулированием, Роспотребнадзором и Росгвардией были проведены профилактические мероприятия на территории четырех торговых зон: Апраксин двор, Калининская овощебаза и продовольственные рынки во Фрунзенском районе на улицах Салова и Софийская.

В ходе рейда полицейские выявили факты незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также оборот немаркированной табачной и плодоовощной продукции. В общей сложности изъято около 25 тысяч литров фальсифицированного алкоголя, более 150 тысяч пачек поддельных табачных изделий и 115 тонн немаркированной плодоовощной продукции.

Помимо этого, полицией зафиксированы многочисленные нарушения норм миграционного законодательства. Задержано около 100 иностранных граждан, находящихся на территории России нелегально. Кроме того, задержан 46-летний мигрант, находящийся в международном розыске за совершение тяжкого преступления.