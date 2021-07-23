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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полиция проверила рынки

В Петербурге полиция проверила рынки

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
ГУ МВД
Полиция провела профилактический рейд на рынках Петербурга

Вчера сотрудниками ГУ МВД России совместно с Росалкогольрегулированием, Роспотребнадзором и Росгвардией были проведены профилактические мероприятия на территории четырех торговых зон: Апраксин двор, Калининская овощебаза и продовольственные рынки во Фрунзенском районе на улицах Салова и Софийская.

В ходе рейда полицейские выявили факты незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также оборот немаркированной табачной и плодоовощной продукции. В общей сложности изъято около 25 тысяч литров фальсифицированного алкоголя, более 150 тысяч пачек поддельных табачных изделий и 115 тонн немаркированной плодоовощной продукции.

Помимо этого, полицией зафиксированы многочисленные нарушения норм миграционного законодательства. Задержано около 100 иностранных граждан, находящихся на территории России нелегально. Кроме того, задержан 46-летний мигрант, находящийся в международном розыске за совершение тяжкого преступления.

Источник: ГУ МВД
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