В Петербурге задержали злоумышленника, ранившего ножом двух мужчин

Накануне ночью около 01 часа 54 минуты к полицейским через службу «скорой помощи» поступила информация о ножевом ранении возле дома 7 А по улице Генерала Хрулева.

Полицейские установили, что около 01 часов 40 минут возле ресторана, расположенного на аллее Котельникова, произошел конфликт между неизвестным мужчиной и двумя гражданами среднеазиатского государства, 28 и 33-лет. В результате конфликта неизвестный мужчина одного из обидчиков ранил несколькими ударами ножа, а во второго выстрелил из пневматического пистолета. После этого он уехал на автомобиле «Хундай Соната».

Раненый ножом мужчина в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу, где позднее скончался. Второй пострадавший в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован в больницу, откуда после оказания медицинской помощи отпущен домой.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что злоумышленник оставил автомобиль на парковке торгового центра на Индустриальном проспекте и пересел в автомобиль «Киа Серато».

Днем этого же дня в 11 часов 45 минут возле дома 57 по улице Главная в деревне Новое Девяткино во Всеволожском районе Ленинградской области нарядом ДПС был остановлен вышеуказанный автомобиль, в салоне которого находился подозреваемый, 2003 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ,