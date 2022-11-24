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Питерец.ру » Происшествия » Во Всеволожском районе пенсионерки поверили легендам об уязвимости счетов и остались без круглой суммы

Во Всеволожском районе пенсионерки поверили легендам об уязвимости счетов и остались без круглой суммы

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Опубликовал: Anton78
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Во Всеволожском районе Ленобласти пенсионерки поверили легендам об уязвимости счетов и остались без круглой суммы

Вчера к полицейским Всеволожского района Ленинградской области обратилась 69-летняя жительница поселка Осельки. Пенсионерка рассказала, что накануне ответила на звонок неизвестной, которая представилась сотрудницей компании, что "контролирует работу банков". Телефонная собеседница убедила пожилую женщину перевести со своих счетов чуть больше 100 тысяч рублей.

А вот 67-летнюю жительницу города Всеволожск аферисты потревожили от имени следователя. Пенсионерка поверила легенде об уязвимости счетов и перевела на указанные счета больше двух миллионов рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район пенсионеры мошенничество
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