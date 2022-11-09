В Московском районе задержали мужчину обманувшего пенсионерку

5 ноября к полицейским Московского района Петербурга обратилась 85-летняя пенсионерка, проживающая на Краснопутиловской улице с заявлением, что стала жертвой обмана. Установлено, что ей позвонил неизвестный и сообщил, что по вине её родственницы произошло ДТП, в котором пострадал человек и нужны деньги на операцию. Позже, пенсионерка передала курьеру 200 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера на Мытнинской улице по подозрению в совершении данного преступления задержан неработающий 31-летний мужчина.

Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ.