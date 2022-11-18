В Выборге пенсионерка отдала аферистам крупную сумму денег после рассказа про ДТП

Вчера около 15 часов 30 минут к поилцейским Выборгского района Ленинградской области обратилась 81-летняя жительница города Выборг. Пожилая женщина сообщила правоохранителям, что накануне вечером ей позвонил неизвестный мужчина. Голос в трубке утверждал, что её дочь якобы стала виновницей ДТП, и для "решения" этой проблемы нужен 1 100 000 рублей. Деньги женщина сложила в пакет и вручила курьеру, который приехал к дому на Ленинградском шоссе. На вид высокому худощавому зеленоглазому мужчине около 25 лет, кудрявые рыжие волосы, а лицо было скрыто под медицинской маской. На визитере была темная куртка с капюшоном.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).