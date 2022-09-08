ента новостей

15:35
В Гатчине пенсионерка передала аферистам 25 тысяч рублей
15:29
В Сертолово пенсионерка отдала аферистам 200 тысяч рублей
15:22
Выпускники магистратуры ФКиО СПбГМТУ – победители и призеры Конкурса ВКР Российского морского Регистра
15:20
Жители Ленобласти отдают дань памяти погибшим в блокаду
15:18
Граффити, падение козырьков и трубы: на что жители Петербурга жалуются Смольному в этом году
15:08
К мемориальной доске Ленинградской армии народного ополчения возложили цветы
15:02
Руководство ГУ МВД России почтило память жертв блокады Ленинграда
13:54
В Петербурге за мошенничество в отношении пенсионерки 18-летнего афериста
13:48
В Петергофе отечественная "Нива" сбила 7-летнего мальчика
13:36
В Петербурге автоледи на иномарке сбила 17-летнего пешехода
13:25
В Петербурге таксист избил пассажира
13:16
Проект «Билет в будущее» открывает новый учебный год: более миллиона школьников смогут определиться с профессией
13:13
Александр Бельский почтил память жертв блокады Ленинграда
13:10
В Петербурге нетрезвая девушка угнала автомобиль своего знакомого
13:06
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке состава судов «Инженер Л.Г.Смирнов» + «ВЭШ – 12029» + «А.Лагутин»
13:04
В Петрбурге полицейский мотоцикл попал в ДТП
12:54
В Петербурге мужчину втолкнули в квартиру, откуда похитили 4 миллиона рублей и сматфон
10:22
Они хотят ограничить цены на наш газ
09:54
Товары дешевеют
09:11
Когда дадут тепло?
20:24
Фитнес-фестиваль «Живи ярко»
19:35
Зимой снег, летом борщевик: как чиновники Смольного «осваивают» бюджет
17:58
Волейбольная «Ленинградка» в Калиниграде победила и «Заречье-Одинцово», и московский «Луч»
15:53
Награждены самые добрые люди Петербурга
15:41
Участие Корабелки в развитии сетевых образовательных программ отмечено Президентом РФ
15:39
Иностранец пострадал при проезде в петербургском троллейбусе
15:38
Транспортная реформа не выдержала осеннего увеличения пассажиропотока в Петербурге
14:10
В Петербурге депутаты предлагают на содержание собак-поводырей выплачивать компенсации
14:05
Петербургский парламент хочет усилить контроль за размещением вышек мобильной связи
13:44
В Ленобласти мужчина поджог автомобиль своей супруги
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Сертолово пенсионерка отдала аферистам 200 тысяч рублей

В Сертолово пенсионерка отдала аферистам 200 тысяч рублей

0
14
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Во Всеволожском районе Ленобласти 81-летняя жительница города Сертолово отдала аферистам 200 тысяч рублей

Наакнуне к полицейским Всеволожского района Ленинградской области обратились 81-летняя жительница города Сертолово. Пожилая женщина сообщала правоохранителям о том, что ей позвонили неизвестные. Телефонный собеседник рассказал пенсионерке про серьёзное ДТП с пострадавшими, виновником которой, якобы, стала её дочь. Голос в трубке продолжал свой рассказ настойчивой просьбой денег. Их требовалось передать курьеру. Женщина поверила в историю телефонных аферистов.

Вскоре действительно подъехал посредник, так называемый, дроп. Ему жительница Сертолово передала 200 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район мошенничество пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

26-07-2022, 10:50
В Гатчине пенсионерка отдала аферистам 180 тысяч рублей
21-08-2022, 16:25
В Ленобласти пенсионерка поверила в историю о ДТП и отдала аферистам 300 тысяч
7-12-2021, 11:19
Телефонные аферисты обманули пенсионерку из Сертолово
2-08-2022, 11:30
В Тосно пенсионерка отдала мошенникам полтора миллиона рублей
24-08-2022, 12:41
В Сосновом Бору пенсионерка передала телефонным аферистам 70 тысяч рублей
27-08-2022, 13:41
В Гатчине пенсионерка отдала аферистам 70 тысяч рублей

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
50
Сегодня, 13:48
В Петергофе отечественная "Нива" сбила 7-летнего мальчика
0
45
Сегодня, 13:36
В Петербурге автоледи на иномарке сбила 17-летнего пешехода
0
47
Сегодня, 13:04
В Петрбурге полицейский мотоцикл попал в ДТП
0
122
Вчера, 12:22
В Петербурге 16-летний подросток врезался в иномарку
Наверх