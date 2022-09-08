В Сертолово пенсионерка отдала аферистам 200 тысяч рублей

Наакнуне к полицейским Всеволожского района Ленинградской области обратились 81-летняя жительница города Сертолово. Пожилая женщина сообщала правоохранителям о том, что ей позвонили неизвестные. Телефонный собеседник рассказал пенсионерке про серьёзное ДТП с пострадавшими, виновником которой, якобы, стала её дочь. Голос в трубке продолжал свой рассказ настойчивой просьбой денег. Их требовалось передать курьеру. Женщина поверила в историю телефонных аферистов.

Вскоре действительно подъехал посредник, так называемый, дроп. Ему жительница Сертолово передала 200 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).