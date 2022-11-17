В Московском районе задержан телефонный мошенник

14 ноября к полицейским Московского района Петербурга обратилась 82-летняя пенсионерка, которая сообщила стражам порядка о том, что ей на сотовый телефон позвонила "дочь" и сообщила, что попала в ДТП и для непривлечения ее к уголовной ответственности убедила передать курьеру 300 000 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

15 ноября на улице Летчика Лиховетова опергруппой задержан 32-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья.

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.