В Выборгском районе задержан мошенник, обманувший пенсионерку

7 ноября к полицейским Выборгского района Петербурга обратилась 84-летняя пенсионерка с заявлением о том, что она передала мошенникам 405 150 рублей. Установлено, что пострадавшей позвонил неизвестный мужчина, который сообщил, что ее дочь попала в ДТП, при этом пострадала женщина, и необходимы денежные средства на лечение пострадавшей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на пр. Культуры задержан неработающий 41-летний гражданин сопредельного государства.

Мужчину задержали на основании статьи 91 УПК РФ.